UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、経済指標は強弱まちまち

(内容を追加しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*13.00=3.8975% 前営業日終盤 97*25.50=3.8749% 10年債 米東部時間17時05分 98*28.50=2.8793% 前営業日終盤 99*00.00=2.8664% 5年債 米東部時間17時05分 98*20.75=1.5344% 前営業日終盤 98*21.50=1.5292% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.75=0.3344% 前営業日終盤 99*27.00=0.3302% 16日の米金融・債券市場では国債価格が下落。今週開かれる米連邦公開市場委員会 (FOMC)に注目が集まるなか、この日発表された経済指標は強弱まちまちの内容とな った。 12月のニューヨーク州製造業業況指数は0.98で、6カ月ぶりの低水準だった前 月から小幅ながらプラスに転じたものの、市場予想の4.75には届かなかった。一方、 11月の鉱工業生産指数は、前月比1.1%上昇、昨年11月以来の高水準となり、市場 予想の0.5%上昇を上回った。鉱業や公益事業が大きく回復した。 FOMCの見通しについて、市場では、量的緩和(QE)縮小の発表は来年1─3月 との見方が多いものの、今週発表される可能性がないわけではないとみられている。 11日時点での調査では、縮小開始の時期について、32人が3月、22人が1月1 2人が今週のFOMCと予想している。 薄商いに加え、FRBの政策をめぐる不透明感から、国債相場はこのところ不安定な 動きが続いているが、アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券分析部 マネジングディレクター、キム・ルパート氏は「FRBが緩和縮小をするにせよ、しない にせよ、相場にとってはサプライズ要因になり得る」と述べた。 入札関連では、17日に320億ドルの2年債、18日に350億ドルの5年債、1 9日に290億ドルの7年債と160億ドルの4年4カ月物インフレ指数連動債(TIP S)の入札が実施される。 終盤の取引で指標10年債 は3/32安、利回りは2.877%。 30年債 は11/32安。利回りは3.894%。 Tボンド先物3月限 は9/32安の129―12/32。 Tノート先物3月限 は1/32安の124─7.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (unch)