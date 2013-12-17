〔表〕きょうの投信設定（18日）＝6本

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［東京 １８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ・スイス高配当株ツインアルファ（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 １８日 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし みずほ投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：大熊本証券、みずほ銀行 インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし みずほ投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：証券ジャパン、大熊本証券、長野証券、みずほ銀行 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：池田泉州ＴＴ証券、宇都宮証券、東海東京証券、ワイエム証券、ＵＢＳ証券 (Reporting By Michio Kohno)
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