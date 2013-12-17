18日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 、 マザーズに（公開価格2050円） 新規上場 シグマクシス 、マザーズに（公開価格3010円） 新規上場 アビスト 、ジャスダックに（公開価格3450円） 新規上場 イーグランド 、ジャスダックに（公開価格3300円） 0850 11月貿易統計（財務省） - 予測：輸出＋17.9％、輸入＋21.4％、赤字1兆3195億円 0850 日銀短観ＣＰ発行環境 1020 国庫短期証券の入札発行 （財務省） 1030 ２年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果 （財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 17 December, 2013 Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（１８日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown スウェーデン：中銀金利決定発表 - 0930 英：１１月生産者物価指数（国立統計局） - 0930 英：１１月消費者物価指数（国立統計局） - 1000 独：１２月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 1000 ユーロ圏：１１月消費者物価指数改定値（統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１１月消費者物価指数（労働省） - 1330 米・第３・四半期経常収支（米商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省２年債入札 - 2230 豪：スティーブンス中銀総裁が下院委員会に出席 - Wednesday, 18 December, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - 0130 中国：１１月中国新築住宅価格 - 0300 第４・四半期トムソン・ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア景況指数 - 0530 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 0900 独：１２月独ＩＦＯ業況指数 - 0930 英：８─１０月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 0930 英:１２月の英金融政策委員会の議事録 - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：１１月住宅着工許可件数 - 1330 米：９・１０・１１月住宅着工件数 - 1800 米：財務省５年債入札 - 1900 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 1930 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 2145 ニュージーランド：第３・四半期ＧＤＰ - 現地時間では１９日
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