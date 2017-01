UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、2年債入札はしっかり

(内容を追加しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*27.50=3.8713% 前営業日終盤 97*13.00=3.8975% 10年債 米東部時間17時05分 99*07.50=2.8390% 前営業日終盤 98*28.50=2.8793% 5年債 米東部時間17時05分 98*26.25=1.4981% 前営業日終盤 98*20.75=1.5344% 2年債 米東部時間17時02分 99*27.50=0.3224% 前営業日終盤 99*26.75=0.3344% 17日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC) の結果発表を翌日に控えるなか、午後行われた2年債入札の引き合いがしっかりだったこ とが相場の下支えとなった。 2年債入札は最高落札利回りが0.345%と、WI(発行前)取引水準に基づく予 想を下回ったほか、応札倍率は3.77倍と今年1月以来の高水準となるなど、全般的に 底堅かった。 野村(ニューヨーク)の米金利ストラテジスト、スタンレー・サン氏は「入札はかな り好調だった。流動性が比較的細っているため、投資家が一連の入札で期間が短めの国債 に買いを入れても不思議ではない」と述べた。 FOMCの結果発表を前に、リスク選好が低下したことも国債相場を支えたという。 FOMCの見通しについて、市場では量的緩和(QE)の縮小は来年の1─3月まで 見送られるとの見方が多いが、今回のFOMCで決定される可能性がまったくないわけで はないとみられている。 ED&Fマンキャピタル(ニューヨーク)の債券金利共同部長、トマス・ディガロマ 氏は、QE縮小時期の確率について「今回が20%、1月が40%、3月が80%」と予 測している。 米東部時間午後2時25分(日本時間18日午前4時25分)時点で、指標10年債 は8/32高、利回りは2.848%。 30年債 は11/32高。利回りは3.876%。 Tボンド先物3月限 は15/32高の129―27/32。 Tノート先物3月限 は10/32高の124─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 6.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (+0.50)