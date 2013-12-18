〔表〕きょうの投信設定（19日）＝6本

［東京 １９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし） ＜愛称：ＴＥＨ ＭＬＰ Ａ／ＴＥＨ ＭＬＰ Ｂ＞ ドイチェ・アセット・マネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ＧＳアメリカン・ストラテジー Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） ＧＳアメリカン・ストラテジー Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限額：各１５００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ゴールドマン・サックス証券 ＧＳアメリカン・ストラテジー Ｃコース（年１回決算型、為替ヘッジあり） ＧＳアメリカン・ストラテジー Ｄコース（年１回決算型、為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限額：各１５００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ゴールドマン・サックス証券 (Reporting By Michio Kohno)