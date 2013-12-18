19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 シンプロメンテ 、マザーズに（公開価格950円） 新規上場 足利ホールディングス 、東証１部に（公開価格420円） 新規上場 ウィルグループ 、東証２部に（公開価格2870円） 新規上場 ダイキアクシス 、東証２部に（公開価格1300円） All Day 日銀金融政策決定会合・１日目 - 0850 ７─９月資金循環統計速報（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) （財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1115 自工会会長定例会見 1130 １１月粗鋼生産速報（鉄連） 1200 自民党衆議院議員・額賀福志郎氏講演 - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1300 鉄連会長会見 1400 10月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1430 ホンダ 「ＶＥＺＥＬ」新車発表会 1500 足利ホールディングス 上場会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 18 December, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - １９日まで Time Unknown ＥＵ財務相会合 - 0530 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 0900 独：１２月独ＩＦＯ業況指数 - 0930 英：８─１０月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 0930 英:１２月の英金融政策委員会の議事録 - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：１１月住宅着工許可件数 - 1330 米：９・１０・１１月住宅着工件数 - 1800 米：財務省５年債入札 - 1900 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 1930 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 2145 ニュージーランド：第３・四半期ＧＤＰ - 現地時間では１９日 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 18 Dec 12:30 Q2 2014 FedEx 18 Dec AMC Q2 2014 Oracle Thursday, 19 December, 2013 Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown 米中合同商業貿易委員会（ＪＣＣＴ） - ２０日まで All Day ＥＵ首脳会議（２０日まで） - 0900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 0930 英：１１月小売売上高（国立統計局） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） - "State of the Texas Econo my: an Annual Update" 1500 米：１１月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1500 米：１１月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 1500 米：１２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1800 米：財務省７年債入札 - 1800 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 19 Dec AMC Q2 2014 Nike