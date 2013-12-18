米金融・債券市場＝国債価格下落、ＦＲＢは緩和縮小決定

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［ニューヨーク １８日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ３０年債 米東部時間16時05分 97*09.50=3.9038% 前営業日終盤 97*27.50=3.8713% １０年債 米東部時間16時05分 98*26.00=2.8885% 前営業日終盤 99*07.50=2.8390% ５年債 米東部時間16時05分 98*20.75=1.5347% 前営業日終盤 98*26.25=1.4981% ２年債 米東部時間16時05分 99*26.75=0.3324% 前営業日終盤 99*27.50=0.3224% １８日の米金融・債券市場では国債価格が下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） はこの日の会合で、債券購入額を月額１００億ドル減らし、計７５０億ドルとすることを 決定した。 Ｔボンド先物３月限 は１９／３２安の１２９―０８／３２。 Ｔノート先物３月限 は０８／３２安の１２４─０９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.00 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 6.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (unch)
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