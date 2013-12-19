追加-米ＦＯＭＣ関連ヘッドライン一覧

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［東京 １９日 ロイター］ - ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の記事番号をダブルクリックして下さい。 《ＦＯＭＣの決定内容》

◎米ＦＯＭＣ、1月から債券購入を月750億ドルに縮小 低金利維持を強調

◎米ＦＯＭＣ声明全文

◎バーナンキ米ＦＲＢ議長の会見要旨

◎〔表〕ＦＲＢ米経済見通し

◎〔情報ＢＯＸ〕米ＦＯＭＣが予想する今後の適切な金融政策（2013年12月）

《分析》

◎〔焦点〕浮上する日本国債版テーパリング懸念、日銀の情報発信に期待

◎〔焦点〕日本株への資金流入、来年3月まで継続か ここでも主役のヘッジファンド

◎〔クロスマーケットアイ〕金融相場に拍車かけたＦＯＭＣ、バブル発生に警戒の声も

◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ようやく動いたＦＲＢ、指標改善に反応

◎COLUMN-〔ロイター・コラム〕テーパリングは引き締めか否か＝ジェームズ・サフト氏 ◎COLUMN-米緩和縮小で勢いづく円安相場「持続の条件」＝佐々木融氏

《米ＦＯＭＣこうみる》

◎〔Market Views〕米テーパリングに総じて好意的、金融緩和環境の継続観測が浸透

◎金融政策は再来年も緩和的となる可能性＝ＩＮＧ

◎タカ派の勢力拡大を示唆＝ディシジョン・エコノミクス

◎フォワードガイダンスはよりハト派的＝イートン・バンス

◎1月に50億─100億ドル規模の縮小決定する可能性＝ＴＤ証券

《市場の反応》

◎日経平均が大幅高、ＦＯＭＣ後の米株高を好感 円安は一服＝午前の東京市場

◎〔金利マーケットアイ〕

◎BUZZ-〔外為マーケットアイ〕

◎豪ドルが3年半ぶり安値に下落、米緩和縮小決定受け＝シドニー外為市場

◎米金利先物市場、利上げ開始は2015年9月との見方

◎米社債発行が1月に膨らむ可能性、ＦＲＢの緩和縮小受け

◎米ＭＢＳ市場、ＦＲＢの小幅緩和縮小受け方向感欠く展開

◎ＮＹ外為市場＝ドルが対円で5年ぶり高値、米ＦＯＭＣ受け

◎米国株式市場＝急反発しダウとＳ＆Ｐ最高値、ＦＲＢ緩和縮小で景気に楽観的見方

◎米金融・債券市場＝国債価格下落

◎中南米金融市場＝通貨・株式上昇、ＦＯＭＣ声明を好感

《各国の反応》

◎米金融緩和縮小、株上昇や円安は不透明感払しょく好感と受け止め 為替動向も注視＝菅官房長官

◎米ＦＲＢの決定、韓国市場は不透明感後退と受け止めへ＝中銀

◎米緩和縮小決定で市場が変動しても大きな混乱にはならず＝フィリピン中銀

《情報ＢＯＸ》

◎ＦＲＢ当局者発言（12月10日まで）

◎ＦＲＢ副議長候補フィッシャー氏発言集「ＱＥは醜悪だが必要」