UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、ＦＲＢは緩和縮小決定

(内容を追加しレート表を更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*12.00=3.8993% 前営業日終盤 97*27.50=3.8713% 10年債 米東部時間17時05分 98*27.00=2.8848% 前営業日終盤 99*07.50=2.8390% 5年債 米東部時間17時05分 98*20.00=1.5396% 前営業日終盤 98*26.25=1.4981% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.75=0.3324% 前営業日終盤 99*27.50=0.3224% 18日の米金融・債券市場では国債価格が下落。米連邦公開市場委員会(FOMC) はこの日の会合で、債券購入額を月額100億ドル減らし、計750億ドルとすることを 決定した。 購入額は国債が400億ドル、エージェンシー発行モーゲージ債(MBS)が350 億ドルとし、50億ドルずつ減額する。政策金利を当初予想より長期間、低めに維持する 可能性も示唆した。 相場は声明発表後、一時的に値上がりする場面もみられたものの、その後バーナンキ FRB議長が会見を開き、FRBとして緩和縮小を着実に継続していく可能性があると述 べ、量的緩和(QE)プログラムが来年末あたりまでに終了する見込みを示唆したことを 受け、相場は下げに転じたという。 ロックウエル証券(ニューヨーク)の首席市場アナリスト、ウエイン・カウフマン氏 は「月額100億ドルの減額は、QEが恒久措置でないことを知るためのよいきっかけだ 」とした上で、現在の大幅な買い入れ規模を踏まえると、個人的にはFRBが緩和縮小に 踏み切ったことで投資家は安心しているのではないかと考えると述べた。 指標10年債 は14/32安、利回りは2.892%。 30年債 は19/32安、利回りは3.906%。 Tボンド先物3月限 は19/32安の129―08/32。 Tノート先物3月限 は08/32安の124─09.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 6.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (+0.75)