中国・香港株式市場・大引け＝中国は8営業日続落、短期金利上昇を嫌気

［香港 １９日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2127.792 20.493安 613.6億元（上海Ａ株） 高値 2159.142 安値 2126.246 前場終値 2146.387 1.898安 338.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 2153.674 5.389高 前営業日終値 2148.285 2.794安 553.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23153.27 9.45高 362.9億香港ドル 寄り付き 23404.45 260.63高 前営業日終値 23143.82 74.59高 １９日の中国株式市場は８営業日続落。短期金利が前日に引き続き上昇し、資金調達 コストの増加が企業収益に悪影響を与えるとの懸念が出ている。商いは薄く、２０日移動 平均を３０％程度下回った。 上海総合指数 は２０．４９３ポイント（０．９５％）安の２１２７．７９２ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２４．８１６ポイン ト（１．０５％）安の２３３２．４１０で引けた。 いずれの指数も１１月１４日以来の安値水準で引けた。 金融株や海運株の下落幅が大きかった。