再送-〔アングル〕米緩和縮小でドルに資金集中へ、フォワードガイダンスの「呪縛」に警戒も

(19日午後6時14分に配信しました)

[東京 19日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)が緩和縮小を決めたことで、来年にかけてドルに資金が向かうとの見方が強まっている。緩やかなペースとはいえ、資産購入ペースの縮小で新興国から静かに資金が流出。日銀の追加緩和期待で円も下落し、ドルは基軸通貨として存在感を強めそうだという。一方、先行きの政策指針であるフォワード・ガイダンスが「呪縛」となり、市場の想定以上に米物価が上昇すれば相場が不安定化するおそれもある。

<来年はドル高の年か>

2014年はドル高の年になるだろう――外為どっとコム総研の神田卓也調査部長はこう話す。米連邦公開市場委員会(FOMC)でテーパリング(緩和縮小)開始が決定されたことで「米国の景気回復へのお墨付きが与えられた」とし、堅調な米国経済、米金利上昇を評価して米ドルは基軸通貨として復権を果たすとみている。

米ドル復権へサポート要因は多い。FOMC前にクリスマス休暇入りした海外勢も多く、19日の東京市場ではドル/円の騰勢が鈍ったが、日米の金融政策の方向性の違いが改めて印象付けられたとして「休暇から復帰した海外勢が、来年に向けてドル買い/円売りに動くシナリオも十分に考えられる」(大手邦銀)との声も聞かれる。

明日の日銀金融政策決定会合後の黒田東彦総裁の会見が注目され、日米の金融政策のスタンスの違いを織り込みにいけば、ドル/円は年内に107円程度まで駆け上がる可能性があるとの見方も出ている。

日本の貿易赤字基調を背景に、輸出企業が104円台でもドル売りをそれほど急がないのとは対照的に、輸入企業はドル/円の押し目は着実に拾ってくるとみられている。カスタマーディーラーの間では「ドル/円の急ピッチの上昇で、輸入企業は買い遅れている」(邦銀)というのが共通認識となっており、こうした実需のドル買いを当て込んでドル買い/円売りに動く短期筋もあるという。

5月、バーナンキFRB議長がテーパリングの方針を示唆したことで、ファンダメンタルズの脆弱な新興国通貨は強い売り圧力にさらされた。各国当局は通貨安防止策を相次いで打ち出したが、三井住友銀行の岡川聡シニアグローバルマーケッツアナリストは、構造的にファンダメンタルズが脆弱な新興国の通貨から米ドルへの資金移動が「不可逆的に」進むとみる。

米ドルへの資金移動はすでに緩やかに進行中。インドネシアルピアには10月下旬以降対米ドルで再び下落圧力がかかり、現在では5年ぶりの安値圏にある。

<米物価急上昇なら市場不安定化も>

今回のFOMC後に株高/円安につながった要因の1つには、FRBによるフォワードガイダンスの強化が挙げられている。

FRBは今回、市場の激しい反応を防ぐ狙いから、失業率が6.5%を下回ってからも「かなりの間」(well past the time)、特にインフレ見通しが目標水準の2.0%を下回る状況が続く場合、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標をゼロ―0.25%に維持することが「適切になる公算が大きい」(likely will be appropriate)と表明。失業率が少なくとも6.5%に低下するまで低金利を維持するとしていたこれまでのコミットメントを修正した。

従来の失業率目標にインフレ見通しも加えて米金利上昇の抑制を狙い、現時点で奏功したようにみえるが、外為どっとコム総研の神田氏は「うまくいく保証はない」と話す。米景気がこのまま回復すれば、フォワードガイダンスによる市場の期待のコントロールがうまく働かなくなる可能性がある。

神田氏の念頭には、このところの英ポンドの上昇力の強さがある。英中銀は失業率目標とともにフォワードガイダンスを示しているが、英国の失業率が中銀想定より早く改善しているとの見方が指標発表のたびに裏付けられる格好になっている。

一方、新生銀行の政井貴子執行役員・市場調査室長は、来年は米国のインフレ率が非常に重要になるとみているが、ドル/円への影響については神田氏ととらえ方が異なる。政井氏は「いまのように1%に近いところならばいいが、1.5%になればマーケットはすごく不安になるだろう」と指摘。リスクオフが高まれば、ドル/円は買いにくくなると予想している。 (和田崇彦 編集:伊賀大記)