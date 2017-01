〔情報ＢＯＸ〕主要研究所の独ＧＤＰ伸び率見通し、2014年の成長加速を予想

[ベルリン 19日 ロイター] - キール大学世界経済研究所(IFW)は19日 、2013年のドイツの国内総生産(GDP)伸び率見通しを0.4%とし、9月時点に 予想していた0.5%から下方修正した。また2014年のGDP伸び率見通しについて も、1.8%から1.7%に引き下げた。 来年のインフレ率は1.7%と予想。15年には2.5%に加速し、欧州中央銀行( ECB)のユーロ圏全体の目標(2%を若干下回る水準)を上回ると予想している。 以下はドイツの主な経済研究所が発表したGDP伸び率予想。カッコ内は改定値。 ------------ 2013 2014 DATE OF REVISION BGA 0.5- 0.75 (0.7-0.8) - 19/07/13 Top institutes* 0.4 (0.8) 1.8 (1.9) 17/10/13 DIW 0.4 1.7 (1.8) 18/09/13 IMK 0.4 (0.3) 1.2 (0.8) 07/10/13 IFO 0.4 (0.6) 1.9 17/12/13 DIHK 0.3 (0.7) more than 1 23/05/13 RWI 0.4 1.9 18/09/13 IWH 0.6 (0.7) 2.0 19/09/13 IfW 0.4 (0.5) 1.7 (1.8) 19/12/13 Bundesbank 0.3 (0.4) 1.5 (1.9) 07/06/13 BdB 0.6 1.7 18/09/13 *ドイツのシンクタンクであるハレ経済研究所(IWH)、キール大学世界経済研究 所(IFW)、IFO経済研究所、ドイツ経済研究所(DIW)、RWI経済研究所が含 まれる。また、チューリヒのKOFのほか、ウィーンのWifoとIHSも含まれる。