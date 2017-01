UPDATE 2--米金融・債券市場＝10年債下落、ＦＲＢ緩和縮小決定の影響続く

(レート表を更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*06.00=3.9102% 前営業日終盤 97*12.00=3.8993% 10年債 米東部時間17時05分 98*13.50=2.9346% 前営業日終盤 98*27.00=2.8848% 5年債 米東部時間17時05分 99*10.75=1.6389% 前営業日終盤 98*20.00=1.5396% 2年債 米東部時間16時27分 99*24.50=0.3677% 前営業日終盤 99*26.75=0.3324% 19日の米金融・債券市場では指標10年債価格が下落。米連邦公開市場委員会(F OMC)による前日の量的緩和(QE)縮小決定を受けた下げが続いた。 米財務省が実施した290億ドルの7年債入札は最高落札利回りが2.385%と、 2011年6月以来の水準に上昇。プライマリーディーラーによる落札比率が低下した。 バーナンキFRB議長が前日、資産買い入れ額を段階的に減らし、来年末頃までに量的緩 和を終了する可能性を示唆したことを受け、需要が控えめとなった。 オーロラ・インベストメント・マネジメントのプレジデント兼ポートフォリオマネジ ャー、スコット・シュバイガウザー氏は「QEによる追い風は大きかった。これからは下 降が始まる」と述べ、「(縮小が)現実になったことを受け、投資家は金利の新たな均衡 水準を探り始めている」と指摘した。 終盤の取引で指標10年債 は13/32安、利回りは2.933%。 この日発表された経済指標は軟調な内容となった。全米リアルター協会(NAR)が 発表した11月の中古住宅販売戸数は前月比4.3%減少し、昨年12月以来の低水準と なった。また、労働省が発表した新規失業保険申請件数は前週比1万件増の37万900 0件と、3月以来の高水準となった。 ただ、ジェフリーズの首席金融エコノミスト、ワード・マッカーシー氏は新規失業保 険申請件数の増加について、休暇シーズン前の変動という文脈で捉える必要があり、労働 市場の急激な悪化と受け止めるべきではないとの見方を示した。 Tボンド先物3月限 は02/32安の129―06/32。 Tノート先物3月限 は20.50/32安の123─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 (-3.75) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (+3.25)