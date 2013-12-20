UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（20日）＝8本、745億7727万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 日興ＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンド ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント 設定上限額：２０００億円 設定額：４４６億７８４９万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１３─１２ 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１３─１２ 国際投信投資顧問 設定上限額：各２０００億円かつ合計で２０００億円 設定額：（為替ヘッジあり）９５億３７９６万円（為替ヘッジなし・早期償還条項付）１７３億５０７ ０万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 Ｊキャップ日本株ファンド＜愛称：Ｊキャップ＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：２０００億円 設定額：２９億８９０２万円 販売会社：エース証券、丸八証券 明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：未定 ダイワ・ＵＳ─ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：日の出証券、近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１０００万円 販売会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント、みずほ銀行
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