〔情報ＢＯＸ〕アジア太平洋ＥＣＭ業務ランキング、13年首位はＵＢＳ

[香港 20日 ロイター] - トムソン・ロイターの暫定データによると、201 3年のアジア太平洋地域(日本除く)の株式資本調達額は3年連続で減少し、前年同期比 5%減の1639億ドルとなった。 新規株式公開(IPO)による調達は前年比2.3%増の406億ドル。オーストラ リア、ニュージーランド、香港でIPO案件が急増し、マレーシアや韓国市場の不振、中 国本土でのIPO承認停止の影響を補った。 2013年のアジア太平洋地域の株式資本市場(ECM)業務ランキングは以下の通 り。首位はUBS。 <ECM業務による調達額ランキング> Bank Deal volume Change Rank Rank (in $ mln) from 2012 2013 2012 --------------------------------------------------------------- UBS 18,412 14.1 pct 1 1 Goldman Sachs 16,169 15.0 pct 2 2 Credit Suisse 7,421 12.4 pct 3 8 Morgan Stanley 7,308 -34.3 pct 4 4 JPMorgan 6,802 -26.6 pct 5 5 Deutsche Bank 6,156 -24.7 pct 6 6 Citigroup 5,443 -58.4 pct 7 3 Macquarie 5,339 109.3 pct 8 15 CICC 4,267 57.6 pct 9 14 BofA Merrill Lynch 3,963 -44.0 pct 10 7 (出所:トムソン・ロイター) <ECM業務手数料ランキング> Bank 2013 fees Change (in $ mln) from 2012 --------------------------------------------------------------- UBS 220.9 27.3 pct Goldman Sachs 173.8 96.5 pct JPMorgan 150.3 25.6 pct Credit Suisse 139.9 53.5 pct Morgan Stanley 121.3 62.7 pct Macquarie 120.2 66.7 pct CITIC Group 108.7 -39.4 pct Deutsche Bank 97.9 5.3 pct CICC 86.7 34.7 pct Citigroup 85.1 -13.4 pct (出所:トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティング)