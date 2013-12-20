＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月２０日―２７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Friday, 20 December, 2013 0700 独：１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） 7.4 7.4 0700 独：１１月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） -0.8 -0.7 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 1.5 1.5 （改定値） 0930 英：第３・四半期経常収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -13.85 -13.0 1330 米：第３・四半期米ＧＤＰ確報値 （前期比年率、％） 3.6 3.6 デフレーター 2.0 2.0 （Ｑ3改定） 1330 米：第３・四半期米企業利益改定値 （前期比、％） N/A 2.6 （速報値） Monday, 23 December, 2013 1330 米：１１月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.4 -0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 1330 米：１１月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A -0.18 1455 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 83.5 82.5 （速報値） Tuesday, 24 December, 2013 0745 仏：１１月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A -0.2 0745 仏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - （前期比、％） N/A -0.1 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１１月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） 1.5 -1.6 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 0.4 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -0.6 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：１０月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.3 1500 米：１１月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.448 0.444 Wednesday,25 December, 2013 主要指標発表なし Thursday, 26 December, 2013 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／２１までの週、１０００件） N/A 379 Friday, 27 December, 2013 Time Unknown １─１１月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━