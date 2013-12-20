24日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 24 December, 2013 新規上場 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 、東証マザーズに 10:15 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：１２月月例経済報告 - 1530 日本：経団連会長会見 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 20 December, 2013 All Day ＥＵ首脳会議（最終日） - 0700 独：１１月生産者物価指数（連邦統計庁） - 0700 独：１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - 0930 英：第３・四半期経常収支（国立統計局） - 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - 1330 米：第３・四半期企業利益改定値（商務省） - Monday, 23 December, 2013 1330 米：１１月個人所得・消費支出（商務省） - 1330 米：１１月シカゴ連銀全米活動指数 - 1455 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - Tuesday, 24 December, 2013 Time Unknown 米：11月住宅着工許可件数改定値（商務省） - All Day 米：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 英：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 独仏：クリスマスイブ - 半日取引 All Day ブラジル：クリスマスイブ - 休場 All Day 香港：クリスマスイブ - 半日取引 0745 仏：１１月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 0745 仏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１１月耐久財受注（商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：１０月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 1500 米：１１月新築１戸建て住宅販売（商務省） -
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