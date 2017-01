米金融・債券市場＝長期債に買い、最近の利回り上昇で投資妙味

[ニューヨーク 20日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 98*20.50=3.8266% 前営業日終盤 97*06.00=3.9102% 10年債 米東部時間17時05分 98*24.50=2.8942% 前営業日終盤 98*13.50=2.9346% 5年債 米東部時間17時05分 99*04.25=1.6816% 前営業日終盤 99*10.75=1.6389% 2年債 米東部時間17時05分 99*23.75=0.3795% 前営業日終盤 99*24.50=0.3677% 20日の米金融・債券市場では長期債価格が上昇。利回りが最近のレンジの上限に迫 ったことを受けて投資妙味が高まったほか、米連邦準備理事会(FRB)による量的緩和 縮小決定の消化が進んだ。 米東部時間午後3時03分(日本時間21日午前5時03分)時点で、指標10年債 は11/32高、利回りは2.89%。30年債は1─11/32高、利回りは3.82 %。 FRBが18日の連邦公開市場委員会(FOMC)声明で資産買い入れを月額100 億ドル縮小すると発表したことを受け、米国債は当初利回りが上昇したが、その後、フェ デラルファンド(FF)金利がこれまでの予想以上に長期間低水準にとどまる可能性が示 されたことを手掛かりに買いが入る展開となっている。 ウィルミントン・ボード・マーケット・ボンド・ファンドの共同運用担当者ウィルマ ー・スティス氏は「30年債利回りは4%弱の水準にあり、現在の超低インフレ環境を踏 まえると、デュレーションの長い資産を必要とする年金基金や保険会社にとってこうした 高い利回りは歴史的にみて魅力的な水準だ」と語った。 金利に関するフォワードガイダンスについて、バンク・オブ・ザ・ウエストのバイス プレジデント兼債券投資責任者ポール・モンタキラ氏は、金利は上昇に向かうが、急激に ではなく徐々に上昇するとの見方が有力なようだと指摘した。 米商務省がこの日発表した第3・四半期の米国内総生産(GDP)確報値が前期比年 率で4.1%増となり、2011年第4・四半期以来最大の伸びを示したことには反応薄 だった。 中期債価格は下落し、5年債利回りは1.67%に上昇した。今週実施された5年債 と7年債の入札で需要がさえなかったことなどが重しとなった。 Tボンド先物3月限 は29/32高の130―03/32。 Tノート先物3月限 は02.50/32高の123─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -5.25 (+0.50)