〔情報ＢＯＸ〕一般会計予算95.88兆円の主要経費別内訳

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［東京 ２１日 ロイター］ - ◎一般会計総額 ９５兆８８００億円（＋３兆２７００億円） 社会保障関係費 ３０兆５２００億円（＋１兆４０００億円） 文教および科学振興費 ５兆４４００億円 （＋７００億円） 国債費 ２３兆２７００億円（＋１兆０２００億円） 恩給関係費 ４４００億円 （─６００億円） 地方交付税交付金等 １６兆１４００億円 （─２５００億円） 防衛関係費 ４兆８８００億円 （＋１３００億円） 公共事業関係費 ５兆９６００億円 （＋６８００億円） 経済協力費 ５０００億円 （─） 中小企業対策費 １８００億円 （─） エネルギー対策費 ９６００億円 （＋１１００億円） 食料安定供給関係費 １兆０５００億円 （─） その他の事項経費 ６兆１５００億円 （＋１５００億円） 予備費 ３５００億円 （─） 注）計数整理中のため変更があり得る ＊カッコ内は前年当初比
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