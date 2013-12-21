2014年度予算関連ヘッドライン一覧

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［東京 ２１日 ロイター］ - ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の記事番号をダブルクリックして下さい。
《２０１４年度予算》
◎一般会計総額95.88兆円、国債費は23.27兆円＝14年度予算で政府筋
◎総額95.88兆円の予算固める、新規国債は41.25兆円＝関係筋
◎政府与党、過去最大の予算案了承 財務相「財政健全化へ前進」
◎14年度財投計画は16兆円台前半、3年ぶり減額へ＝政府筋
◎〔情報ＢＯＸ〕一般会計予算95.88兆円の主要経費別内訳
《要人発言》
◎財政健全化に大きく前進＝14年度予算大枠決定で麻生財務相
《経済見通し》
◎14年度政府見通し、17年ぶり名実逆転解消 消費税上げ除く消費者物価＋1.2％
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