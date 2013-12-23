アジア株式市場サマリー（23日）

［２３日 ロイター］ - 前営業日比 売買代金／出来高概算 上海総合指数 大引け 2089.707 4.913高 583.2億元（上海Ａ株） 高値 2099.522 安値 2068.543 前営業日終値 2084.794 42.998安 720.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 大引け 22921.56 109.38高 440.1億香港ドル 高値 23005.92 安値 22862.89 前営業日終値 22812.18 76.57安 759.7億香港ドル ＳＴ指数（シンガポール） 大引け 3116.22 21.74高 27.80億株 高値 3116.22 安値 3096.92 前営業日終値 3094.48 24.25高 36.02億株 ＫＬＳＥ総合指数（クアラルンプール） 大引け 1832.86 5.17安 9.20億株 高値 1840.17 安値 1829.22 前営業日終値 1838.03 8.15安 9.80億株 ＳＥＴ指数（バンコク） 大引け 1326.14 16.58安 249億バーツ 高値 1342.87 安値 1322.57 前営業日終値 1342.72 3.91安 221億バーツ 総合株価指数（ソウル） 大引け 1996.89 13.54高 2.19億株 高値 2000.07 安値 1989.00 前営業日終値 1983.35 7.70高 2.37億株 加権指数（台湾） 大引け 8456.46 47.93高 778.8億台湾ドル 高値 8477.47 安値 8441.16 前営業日終値 8408.53 1.13高 825.8億台湾ドル 総合株価指数（ジャカルタ） 大引け 4189.608 5.948安 3.62兆ルピア 高値 4205.185 安値 4154.117 前営業日終値 4195.556 36.424安 4.43兆ルピア 総合株価指数（マニラ） 大引け 5854.88 19.75高 N/A 高値 5885.94 安値 5847.61 前営業日終値 5835.13 87.99安 N/A ＳＥＮＳＥＸ指数（ムンバイ） 大引け 21101.03 21.31高 2.06億株 高値 21207.89 安値 21059.12 前営業日終値 21079.72 371.10高 2.12億株 ベトナム株価指数（ホーチミン） 大引け 508.68 4.23高 N/A 高値 509.41 安値 505.73 前営業日終値 504.45 1.83安 N/A ＜中国・香港株式市場＞ 中国株式市場は１０営業日ぶりに小反発して引けた。中国 人民銀行（中央銀行）が、短期金融市場に前週５００億ドルを供給したと発表したことを 受け、流動性ひっ迫をめぐる懸念が幾分和らいだ。 香港株式市場は、２０日に付けた５週間ぶり安値から持ち直して取引を終了した。本 土の銀行株が下落した一方、マカオのカジノ株、中国の消費関連株や環境関連株が上昇し た。 ＜東南アジア株式＞ まちまちで引けた。バンコク市場はタイの政情不安が長引く中 、銀行株や観光関連株が売られ、１５週間ぶり安値で取引を終えた。 ＜ソウル株式市場＞ 続伸し、２週間ぶり高値で取引を終了した。海外勢が４日連続 で国内株式を買い越している。第３・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）確報値が上方修正 されたこともセンチメントを押し上げた。 ＜台湾株式市場＞ 続伸し、ほぼ８週間ぶり高値で取引を終えた。第３・四半期の米 実質ＧＤＰ（国内総生産）の上方修正が材料視されたほか、米アップルと中国携帯電話最 大手、中国移動（チャイナ・モバイル）の「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」販売合意を 受け、アップル製品の部品メーカー株が好調だった。