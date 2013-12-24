〔情報ＢＯＸ〕一般会計予算の主要経費別内訳

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［東京 ２４日 ロイター］ - ◎一般会計総額 ９５兆８８２３億円（＋３兆２７０８億円） 社会保障関係費 ３０兆５１７５億円（＋１兆３９５１億円） 文教および科学振興費 ５兆４４２１億円 （＋７３４億円） 国債費 ２３兆２７０２億円（＋１兆０２８７億円） 恩給関係費 ４４４３億円 （‐６０２億円） 地方交付税交付金等 １６兆１４２４億円 （‐２５０２億円） 防衛関係費 ４兆８８４８億円 （＋１３１０億円） 公共事業関係費 ５兆９６８５億円 （＋６８３２億円） 経済協力費 ５０９８億円 （‐５２億円） 中小企業対策費 １８５３億円 （＋４２億円） エネルギー対策費 ９６４２億円 （＋１１４６億円） 食料安定供給関係費 １兆０５０７億円 （‐３３億円） その他の事項経費 ６兆１５２６億円 （＋１５９５億円） 予備費 ３５００億円 （変わらす） ＊カッコ内は前年当初比
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