〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.070％、6カ月物は0.090％＝財務省

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［ワシントン ２３日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.982306 最高利回り落札比率 17.02％ カバー（応札倍率） 3.99倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,549,500 応札総額 127,770,959,500 競争入札 30,706,240,000 非競争入札 470,109,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年12月26日 償還日 2014年 3月27日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.090％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.060％ 利付き債券相当利回り 0.091％ 落札価格 99.954500 最高利回り落札比率 2.95％ カバー（応札倍率） 4.29倍 （単位：ドル） 落札総額 27,001,065,400 応札総額 115,744,435,400 競争入札 25,688,130,000 非競争入札 336,935,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年12月26日 償還日 2014年 6月26日
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