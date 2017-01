米金融・債券市場＝薄商いのなか低下、ＦＲＢ早期利上げ観測で中期債に売り

[ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時16分 98*09.00=3.8471% 前営業日終盤 98*20.50=3.8266% 10年債 米東部時間16時10分 98*15.00=2.9292% 前営業日終盤 98*24.50=2.8942% 5年債 米東部時間16時18分 99*02.50=1.6931% 前営業日終盤 99*04.25=1.6816% 2年債 米東部時間16時12分 99*23.25=0.3874% 前営業日終盤 99*23.75=0.3795% 23日の米金融・債券市場では薄商いのなか、米国債価格が若干低下した。経済の力 強さが一段と増せば米連邦準備理事会(FRB)がより早い時期に利上げを開始するとの 見方が出ており、中期債価格は4営業日連続で低下した。 中期債利回りは低水準にとどまるとの観測が遠のいたことで、5年債利回りは3カ月 ぶりの高水準、7年債利回りは9月半ば以来の水準近くに上昇した。 FRBは前週の連邦公開市場委員会(FOMC)で、月額850億ドルのペースで実 施してきた資産買い入れ規模を1月から750億ドルに縮小させることを決定。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は、「市場はFRBの緩和縮小決定後の環境に順応しようとしている。FRBが示 したフォワードガイダンスはあまり信頼が置けないとの見方が出ており、市場はより早い 時期の利上げ開始を織り込み始めている」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債 は11/32安。 利回りは2.926%と 、前営業日終盤から4ベーシスポイント(bp)上昇した。 Tボンド先物3月限 は21/32安の129―14/32。 Tノート先物3月限 は9.50/32安の123─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 3.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (+0.75)