UPDATE 1-米金融・債券市場＝薄商いのなか低下、ＦＲＢ早期利上げ観測で中期債に売り

(内容を追加しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 98*09.00=3.8471% 前営業日終盤 98*20.50=3.8266% 10年債 米東部時間17時05分 98*15.50=2.9274% 前営業日終盤 98*24.50=2.8942% 5年債 米東部時間17時05分 99*02.25=1.6947% 前営業日終盤 99*04.25=1.6816% 2年債 米東部時間17時00分 99*23.25=0.3874% 前営業日終盤 99*23.75=0.3795% 23日の米金融・債券市場では薄商いのなか、米国債価格が若干低下した。経済の力 強さが一段と増せば米連邦準備理事会(FRB)がより早い時期に利上げを開始するとの 見方が出ており、中期債価格は4営業日連続で低下した。 中期債利回りは低水準にとどまるとの観測が遠のいたことで、5年債利回りは3カ月 ぶりの高水準、7年債利回りは9月半ば以来の水準近くに上昇した。 FRBは前週の連邦公開市場委員会(FOMC)で、月額850億ドルのペースで実 施してきた資産買い入れ規模を1月から750億ドルに縮小させることを決定。 緩和規模を縮小すると同時に、市場の激しい反応を防ぐ狙いから、失業率が6.5% を下回ってからも「かなりの間」、特にインフレ見通しが目標水準の2.0%を下回る状 況が続く場合、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標をゼロ―0.25%に維持す ることが「適切になる公算が大きい」と表明した。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は、「市場はFRBの緩和縮小決定後の環境に順応しようとしている。FRBが示 したフォワードガイダンスはあまり信頼が置けないとの見方が出ており、市場はより早い 時期の利上げ開始を織り込み始めている」との見方を示した。 終盤の取引で、5年債と30年債の利回り格差は2.15%ポイントと、9月以来の 水準に縮小した。同利回り格差は、FRBの政策金利と資産買い入れプログラムの変更を めぐる市場の見方を反映するものとされる。 朝方発表された米経済指標では、11月の個人消費支出が前月比0.5%増と、5カ 月ぶりの大きな増加となったほか、ロイター/ミシガン大学が調査した12月の米消費者 信頼感指数(確報値)が5カ月ぶり高水準をつけた。 終盤の取引で、指標10年債 は11/32安。 利回りは2.926% と、前営業日終盤から4ベーシスポイント(bp)上昇した。 5年債 は3/32安。利回りは1.690%と、2bp上昇した。ロイタ ーデータによると、同利回りは一時1.744%と、9月13日以来の水準に上昇した。 30年債 は11/32安。利回りは3.845%と、2bp上昇した。 FRBが緩和縮小を決定してから同利回りは約10bp低下している。 クリスマス休暇を控え商いは細っており、トレードウエブによると、この日の米国債 の売買高は30年平均を約17%下回った。 米国債市場は24日は午後2時までの短縮取引、25日は休場となる。 またこの日は、オーバーナイトの取引で米30年債先物が急上昇したことを受け、世 界最大の先物取引所であるシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)を運営するCMEグ ループ が清算値を調整すると発表した。市場関係者の間では誤発注が指摘されて いる。 米国債先物は米東部時間22日午後6時のオーバーナイト取引開始後、数時間は大き な値動きもなく推移していたが、23日午前2時37分51秒(日本時間午後4時37分 51秒)から13秒間にかけ、米30年債先物 (2014年3月限)価格が135 ─23/32と、約5ポイント急上昇。その後56秒間で131─10/32まで戻し、 午前2時58分までに130─10/32まで低下した。CMEは131─12/32を 超えた取引について、清算値を調整するとしている。 みずほ証券USA(シカゴ)の先物取引責任者、チャールズ・レツキー氏は、「典型 的な『ファット・フィンガー』(誤発注)のように見える」と指摘。ただ、「比較的小規 模な取引だったことから、この日の取引に影響が出ることはない」との見方を示していた 。 Tボンド先物3月限 は21/32安の129―14/32。 Tノート先物3月限 は9.50/32安の123─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 3.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (+0.75)