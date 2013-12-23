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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月２４日―３１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Tuesday, 24 December, 2013 0745 仏：１１月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.4 -0.2 0745 仏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - （前期比、％） -0.1 -0.1 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１１月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） 2.0 -1.6 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 0.4 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.7 -0.6 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：１０月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.3 1500 米：１１月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.445 0.444 Wednesday,25 December, 2013 主要指標発表なし Thursday, 26 December, 2013 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／２１までの週、１０００件） 345 379 Friday, 27 December, 2013 Time Unknown １─１１月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） Monday, 30 December, 2013 1500 米：11月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.1 （前月比、％） 1.0 -0.6 Tuesday, 31 December, 2013 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：10月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） 0.8 0.9 （季調前前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） 13.0 12.8 1445 米：12月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 61.0 63.0 1500 米：12月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 76.0 70.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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