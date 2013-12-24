再送--2014年度予算関連ヘッドライン一覧

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［東京 ２４日 ロイター］ -
《２０１４年度予算》
◎一般会計総額95兆8823億円と過去最大、社会保障で30兆5175億円＝14年度予算案 ◎〔情報ＢＯＸ〕14年度の一般会計予算フレーム ◎〔情報ＢＯＸ〕主要経費別内訳
《国債発行計画》
◎市中分は6年ぶり減額、日銀乗り換え11.1兆円＝14年度国債発行計画
◎〔情報ＢＯＸ〕国債発行額（表）
《財政投融資計画》
◎2014年度の財投機関債発行、18機関で4兆1761億円＝財投計画
◎14年度財投計画3年ぶり減額、産業投資は当初予算として過去最大
《地方債計画》
◎総額は前年比4％減の12兆8301億円＝14年度地方債計画
《防衛費》
◎14年度防衛費、離島強化へ2年連続増 潜水艦建造や水陸両用部隊を整備
《要人発言》
◎財政健全化に大きく前進＝14年度予算大枠決定で麻生財務相
《経済見通し》
◎14年度政府見通し、17年ぶり名実逆転解消 消費税上げ除く消費者物価＋1.2％
《その他》
◎〔情報ＢＯＸ〕除染・中間貯蔵施設事業加速化など福島復興加速化関連予算
《分析・解説記事》
◎〔アングル〕歳出増圧力にじむ予算、健全化への配慮演出も 危い金利上昇リスクへの備え
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