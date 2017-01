米金融・債券市場＝薄商いのなか国債利回り上昇、クリスマス控え持ち高調整

[ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間14時05分 97*13.50=3.8966% 前営業日終盤 98*09.00=3.8471% 10年債 米東部時間14時01分 98*01.00=2.9812% 前営業日終盤 98*15.50=2.9274% 5年債 米東部時間14時05分 98*28.00=1.7359% 前営業日終盤 99*02.25=1.6947% 2年債 米東部時間14時05分 99*22.50=0.3992% 前営業日終盤 99*23.25=0.3874% 24日の米金融・債券市場では、薄商いのなかクリスマスを翌日に控え国債の持ち高 を減らす動きが出たことで、10年債利回りが2年ぶり高水準に迫るなど、国債利回りは 全般的に上昇した。 取引終盤で、指標10年債 利回りは2.985%に上昇、9月に付けた 2年ぶりの高水準まで2.5ベーシスポイント(bp)に迫った。 2年債 利回りも上昇し、0.403%と3カ月ぶり高水準を付けた。30 年債 利回りは3.895%と、前日終盤から5bp上昇した。 米債券市場はこの日は午後2時までの短縮取引。25日は休場となる。 米連邦準備理事会(FRB)は17─18日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、 月額850億ドルのペースで実施してきた資産買い入れ規模を1月から750億ドルに縮 小させることを決定。同FOMC後、FRBが資産買い入れプログラムを終了させた後、 いつ利上げを開始するかが市場の焦点となっており、特に中期債が売られる要因となって きた。 朝方発表された11月の耐久財新規受注は前月比3.5%増なり、企業の設備投資の 目安とされる航空機を除く非国防資本財の新規受注も約1年ぶりの大幅な伸びを記録。こ れを受け、長期債利回りが上昇した。 5年債 と30年債の利回り格差は3営業日連続で9月以来の低水準となる 2.15%ポイント近辺で推移。 市場では、FRBが資産買い入れプログラムを終了させてからそれほど遠くない将来 に利上げを開始するとの観測と、FRBのフォワードガイダンスが効果的な意思伝達の手 段になっていないとの疑念が出ており、こうしたことを反映して、中期債と長期債の利回 り格差は前週から縮小傾向にある。 FRBは12月のFOMCで緩和規模を縮小すると同時に、市場の激しい反応を防ぐ 狙いから、失業率が6.5%を下回ってからも「かなりの間」、特にインフレ見通しが目 標水準の2.0%を下回る状況が続く場合、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標 をゼロ―0.25%に維持することが「適切になる公算が大きい」と表明。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、ビシャル・ハンデュ ジャ氏は、FRBのこうしたスタンスの変更に市場が順応するのに時間がかかっていると の見方を示している。 Tボンド先物3月限 は24/32安の128―22/32。 Tノート先物3月限 は12.50/32安の123─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (unch)