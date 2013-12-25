＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月２５日―１月１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Wednesday,25 December, 2013 主要指標発表なし Thursday, 26 December, 2013 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／２１までの週、１０００件） 345 379 Friday, 27 December, 2013 Time Unknown １─１１月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） Monday, 30 December, 2013 1500 米：11月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.1 （前月比、％） 1.0 -0.6 Tuesday, 31 December, 2013 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：10月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） 0.8 0.9 （季調前前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） 13.0 12.8 1445 米：12月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 61.0 63.0 1500 米：12月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 76.0 70.4 Wednesday, 01 January, 2014 0100 中国：１２月ＰＭＩ（国家統計局） - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━