再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 25 December, 2013 All Day 米：クリスマス - 休場 All Day 英：クリスマス - 休場 All Day 独仏：クリスマス - 休場 All Day 豪：クリスマス - 休場 All Day シンガポール：クリスマス - 休場 All Day ブラジル：クリスマス - 休場 All Day インド：クリスマス - 休場 All Day 韓国：クリスマス - 休場 All Day 香港：クリスマス - 休場 All Day インドネシア：クリスマス - 休場 0000 米：１１月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0850 日本：１１月企業向けサービス価格指数 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1100 日本：自動車８社 生産・輸出実績 １１月度 - 1100 日本：日本マクドナルド １４年度商品ラインナップ発表会 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1300 日本 黒田日銀総裁講演 経団連 - 1330 日本：１４年１─３月期鋼材需要見通し（経産省） - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - Thursday, 26 December, 2013 All Day 独仏：ボクシングデー - 休場 All Day 英：ボクシングデー - 休場 All Day 豪：ボクシングデー - 休場 All Day 香港：ボクシングデー - 休場 All Day インドネシア - 休場 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（１１／２０・２１開催分） - 1400 日本：11月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+9.2％） - 1500 関西電力社長会見 - 1600 日本：高島屋 ３─１１月期決算 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 27 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0813 日本：１２月製造業ＰＭＩ - 0813 日本：製造業ＰＭＩ（マークィット） - 0830 日本：全国・東京都区部消費者物価指数
0830 日本：１１月完全失業率（ロイター予測：3.9％） - 0830 日本：１１月有効求人倍率（ロイター予測：０．９９倍） - 0830 日本：１１月全世帯消費支出（ロイター予測：前年比＋１．７％） - 0850 日本：11月鉱工業生産速報（経産省） (予測中央値・前月比+0.4％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関） - 0850 日本：11月商業販売統計（経産省） (予測中央値：小売業販売額前年比2.9％） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１月７日入札予定分） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１月9日入札予定分） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１月１０日入札予定分） - 1030 日本：１１月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：１０年利付国債（１月債）の発行予定額等 - 1030 日本：１０年物価連動国債（１月債）の発行予定額等 - 1030 日本：交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定 - 1030 日本：エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定 - Monday, 30 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 All Day タイ：特別休日 - 休場 Tuesday, 31 December, 2013 All Day 英：大晦日 - 半日取引 All Day 独仏：大晦日 - 半日取引 All Day ブラジル：大晦日 - 休場 All Day 韓国：大晦日 - 休場 All Day 香港：大晦日 - 半日取引 All Day ロシア：大晦日 - 休場 All Day タイ：大晦日 - 休場 All Day 米：大晦日 - 債券市場は半日取引 All Day 豪：大晦日 - 半日取引 All Day インドネシア - 休場 0000 米：１１月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：10月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2345 米：１２月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Wednesday, 01 January, 2014 All Day 日本：元旦 - All Day 米：新年 - 休場 All Day 香港：新年 - 休場 All Day 台湾：新年 - 休場 All Day 豪：新年 - 休場 All Day マレーシア：新年 - 休場 All Day 英：新年 - 休場 All Day 独仏：新年 - 休場 All Day インドネシア：新年 - 休場 All Day シンガポール：新年 - 休場 All Day タイ：新年 - 休場 All Day 中国：新年 - 休場 All Day ブラジル：新年 - 休場 All Day フィリピン：新年 - 休場 All Day 韓国：新年 - 休場 0000 米：１２月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1000 中国：１２月ＰＭＩ（国家統計局） - Thursday, 02 January, 2014 1045 中国：12月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：12月製造業ＰＭＩ改定値 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2258 米：12月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Friday, 03 January, 2014 Time Unknown 米：12月自動車販売台数 - 0000 米：11月建設支出（商務省） - 0000 米：12月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 1800 ユーロ圏：11月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：12月消費者物価指数速報値（統計局） - Saturday, 04 January, 2014 0015 米：スタインＦＲＢ理事がシャドーバンキング討論会の司会（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - 0015 米：フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が討論会に参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - "The Global Economy and Economic Institutions: Transitioning From a Low Interest Rate Environment" 討論会 0430 米：バーナンキＦＲＢ議長が「Chairman Bernanke Presentation」に参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - American Economic Association主催のカンフェレンス 1500 日本：１２月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） - Sunday, 05 January, 2014 0015 米：プロッサー総裁、コチャラコタ総裁、ダドリー総裁、ローゼングレン総裁が討論会に参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - "Economics at the Federal Reserve Banks" 討論会 0700 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - Monday, 06 January, 2014 Time Unknown 独：12月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 1758 ユーロ圏：12月総合ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：12月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 2258 米：12月サービス業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Tuesday, 07 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：11月耐久財受注改定値（商務省） - 0000 米：12月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：11月製造業新規受注（商務省） - 0100 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：12月マネタリーベース（日銀） - 0930 豪：11月貿易収支（連邦統計局） - 1400 日本：経済３団体新年祝賀パーティー - 1510 日本：経済３団体長の記者会見 - 1755 独：12月独雇用統計（連邦雇用庁） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：11月貿易収支（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 08 January, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（９日まで） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0410 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁、経済と金融政策について講演（アリゾナ州フェニックス） - 1600 独：11月貿易収支（連邦統計庁） - 2000 独：11月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） - Thursday, 09 January, 2014 Time Unknown 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0500 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 1030 中国：12月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1100 日本 日銀：生活意識に関するアンケート - 1500 日本：ファーストリテイリング ９―１１月期決算 - 1645 仏：11月貿易収支（税関） - 1830 英：11月貿易収支（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 独：11月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 10 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0330 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ウィスコンシン州マディソン） - 「銀行業と米経済」 1000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がフォーラムに参加（ミネアポリス） - 1645 仏：11月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1830 英：11月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：11月製造業生産（国立統計局） - 2230 米：12月雇用統計（労働省） - Saturday, 11 January, 2014 0000 米：11月卸売在庫（商務省） - 0305 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（インディアナ州インディアナポリス） - Tuesday, 14 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：12月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day マレーシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 All Day インドネシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0240 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） - 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 15 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0245 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0850 日本：１２月マネーストック（日銀） - 1500 日本：１２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 16 January, 2014 0720 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アトランタ） - 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：11月機械受注（内閣府） - 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） - 0900 日本 日銀支店長会議
2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：タイプーサム - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省１０年債入札条件 - 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 1400 日本：12月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：12月投信概況 -
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