〔情報ＢＯＸ〕イエレン米ＦＲＢ副議長の雇用やインフレ、量的緩和に対する見方

[20日 ロイター] - イエレン米連邦準備理事会(FRB)副議長の議長指名に関する最終的な議会承認は年明け1月6日に予定されている。

イエレン氏(67)は、大規模な債券買い入れプログラムの一段の縮小から開始し、実質ゼロとなっている金利の最終的な引き上げにより、超緩和金融政策からの脱却を図るとみられている。

このデリケートな任務に対する同氏のアプローチは、数十年間に及ぶ政策決定や研究で培われてきた同氏の経済事象に対する見方からうかがい知ることができる。

同氏の見方に関する要点は以下の通り。

<雇用>

サンフランシスコ地区連銀総裁を経て、2010年からFRB副議長を務めているイエレン氏は、FRBの超緩和金融政策に少なからず携わってきた。失業の緩和のためにFRBができることは多いとする信念に揺るぎはない。

同氏は今年3月4日の講演で、金融政策では労働市場の進展を「議題の中心に据える」べきだと述べた。

先月行われた上院銀行委員会公聴会では「強い回復を促進するために、できることを行うことが重要だと考えている」と指摘。「われわれは、労働市場の見通しの大幅な改善を確実にすることを目的とした資産買い入れプログラムを継続することにより、これを実践している」と述べた。

<インフレ>

イエレン氏は、FRBの2つの目標(雇用の最大化とインフレの低位安定化)が相反することはまれだとみているが、1995年、「(FRBの)目標が相反して過酷なトレードオフが求められる事態になった場合、私にとって賢明で人道にかなう政策は、インフレが目標水準を上回って推移している局面においてでさえ、時にはインフレ率の上昇を容認することだ」と発言している。

こうしたスタンスについては、一部の論者はインフレを制御できなくなる恐れがあると批判している。しかし、1996年には、イエレン氏は当時のグリーンスパンFRB議長に対し、インフレ抑制のために利上げを検討するよう促している。

イエレン氏は金利調節をめぐる投票で、利下げの決定に反対したことがないのと同様に、利上げの決定を支持しなかったこともない。

<量的緩和>

イエレン氏は利益がコストを上回っているとして、債券買い入れを支持している。ただ、債券買い入れを月額750億ドルに縮小するとした今月18日の連邦公開市場委員会(FOMC)の決定には賛成票を投じた。

先月の上院銀行委員会公聴会では「率直に言って、資産買い入れプログラムの終了もしくは金融緩和の早急な終了は危険が伴う」と指摘。「また同プログラムやより一般的な金融緩和を過度に続けることにも、やはり危険が伴うことを意識する必要がある」と述べた。

<フォワードガイダンス>

FRBは、インフレ見通しが目標水準を下回り続ける限り、少なくとも失業率が6.5%に低下するまでは利上げを開始しないと約束することによって、長期金利の低下を促している。

FRBは今月、失業率が6.5%を下回ってからも「かなりの間」(well past the time)、特にインフレ見通しが目標水準を下回る状況が続く場合、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標をゼロ―0.25%に維持することが「適切になる公算が大きい」(likely will be appropriate)と表明。失業率が少なくとも6.5%に低下するまで低金利を維持するとしていたこれまでのコミットメントを修正した。11月の失業率は7.0%。

FRBのシニアエコノミストによる最近の論文は、景気回復を一段と後押しするため、失業率基準の引き下げに前向きな姿勢を示した。

失業率基準を引き下げるべきかについて、イエレン氏の見方は明確ではないものの、先月の上院議員宛て書簡の中では「数値基準(達成)は引き金にならない。基準が達成されたからといって、FOMCが必ずしもFF金利を即座に引き上げることはない」との見解を示し、「FF金利に関する数値基準の1つが達成された後も、金融政策は非常に緩和的であり続ける公算が大きい」と指摘した。

<資産バブル>

FRBの超緩和政策については資産バブルを引き起こす恐れがあるとの批判があるが、イエレン氏はこうした懸念を抱いていない。

ただ、バブルが金融不安につながることを防ぐために必要ならば、規制強化や金融政策を利用する可能性を示唆している。

先月の上院銀行委員会公聴会では「FRBの監督能力は極めて重要であり、金融政策と同様に重要だと強く確信している」と説明。「資産価格の不均衡への対処にあたり、金融政策を利用することは排除しない。ただ、金融政策は矛先が鈍いツールであり、また、FRBは議会から非常に重要な目標である最大雇用と物価安定の達成に向けこうしたツールを利用するよう要請されているため、議会がわれわれに委託したこれらの目標の達成に金融政策をまず利用し、その他のツールを金融安定に対する脅威に対処するために利用するべきと考えている」と述べた。

<「大き過ぎてつぶせない」銀行問題>

イエレン氏は、「大きすぎてつぶせない」銀行問題への政策当局者の取り組みは進展していると考えている。一方で、銀行がより多くの資本と高い流動性、健全性を確保することを望んでいる。

<市場との意思疎通>

FRBは2012年1月、明確なインフレ目標を採用。これはイエレン氏が長らく支持してきたものだった。

イエレン氏は同年後半には「金融危機に伴ってわれわれの経済が直面している困難は、市場との意思疎通がこれまでにないくらい重要だということを明白にした」と述べた。その後すぐにFRBは金融政策の目安となる数値基準を設定する「意思疎通の革命」を実行した。

イエレン氏が意思疎通面におけるFRBのスタンスを前進させるのか、後退させるのかを知るには、今後の記者会見での発言などをもう少し見極める必要がある。