＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月２６日―１月３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Thursday, 26 December, 2013 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／２１までの週、１０００件） 345 379 Friday, 27 December, 2013 Time Unknown １─１１月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） Monday, 30 December, 2013 1500 米：11月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.1 （前月比、％） 1.0 -0.6 Tuesday, 31 December, 2013 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：10月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） 0.8 0.9 （季調前前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） 13.0 12.8 1445 米：12月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 61.0 63.0 1500 米：12月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 76.0 70.4 Wednesday, 01 January, 2014 0100 中国：１２月ＰＭＩ（国家統計局） - Thursday, 02 January, 2014 0145 中国：12月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：12月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） 52.7 52.7 （速報値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／２８までの週、１０００件） N/A N/A 1358 米：12月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 54.4 （速報値） 1500 米：11月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.6 0.8 1500 米：12月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 56.9 57.3 Friday, 03 January, 2014 ユーロ圏：11月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.5 1.4 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.9 0.9 （11月速報値） 米：12月自動車販売台数 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━