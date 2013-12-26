〔表〕きょうの投信設定（27日）＝12本

［東京 ２７日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド ２０１３─１２ ＜愛称：コアラドリーム１３─１２＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：東京スター銀行、高知銀行 世界優先証券ファンド２０１３─１２（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１３─１２ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 日本債券戦略ファンド＜愛称：円彩＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 米国ツイン・スターズ・ファンド─予想分配金提示型─Ａコース（為替ヘッジあり） 米国ツイン・スターズ・ファンド─予想分配金提示型─Ｂコース（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 世界優先証券ファンド２０１３１２（ヘッジあり） 世界優先証券ファンド２０１３１２（ヘッジなし） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で５００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、リテラ・クレア証券、鳥取銀行 、関西アーバン銀行 ザ・２０２０・ビジョン コモンズ投信 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：未定 ＳＭＴ米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、立花証券 ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、立花証券 日本金融機関証券ファン２０１３─１２ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：５０億円 設定額：── 販売会社：十六銀行