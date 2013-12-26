27日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 27 December, 2013 東証１部指定 トーエル 東証２部から 0813 製造業ＰＭＩ（マークィット） 0830 １１月完全失業率（総務省）（ロイター予測：3.9％） 0830 １１月有効求人倍率（厚生労働省）（ロイター予測：0.99倍） 0830 １１月全世帯消費支出（総務省）（ロイター予測：前年比＋1.7％） 0830 １１月全国消費者物価指数（総務省）（ロイター予測：前年比プラス1.1％） 0830 １２月東京都区部消費者物価指数（総務省）（ロイター予測：前年比プラス0.7％） 0850 11月鉱工業生産速報（経産省） （ロイター予測：前月比+0.4％） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（財務省、週次指定報告機関） 0850 11月商業販売統計（経産省） （ロイター予測：小売業販売額前年比＋2.9％ ） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月７日入札予定分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月9日入札予定分）（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月１０日入札予定分）（財務省） 1030 １１月毎月勤労統計（厚労省） 1030 １０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1030 １０年物価連動国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1030 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） 1030 エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Thursday, 26 December, 2013 台湾：中銀金利決定発表 - 独仏：ボクシングデー - 休場 英：ボクシングデー - 休場 豪：ボクシングデー - 休場 香港：ボクシングデー - 休場 インドネシア - 休場 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - Friday, 27 December, 2013 イタリア：国債入札 - 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） -
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