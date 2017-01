UPDATE 2-米金融・債券市場＝薄商いのなか利回りやや上昇、10年債は一時3％に迫る

(レートを更新しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 96*30.00=3.9248% 前営業日終盤 97*13.50=3.8966% 10年債 米東部時間17時05分 97*29.50=2.9942% 前営業日終盤 98*01.00=2.9812% 5年債 米東部時間16時29分 98*26.75=1.7441% 前営業日終盤 98*28.00=1.7359% 2年債 米東部時間16時24分 99*21.75=0.4110% 前営業日終盤 99*22.50=0.3992% 26日の米金融・債券市場では、クリスマス明けの薄商いのなか国債利回りが若干上 昇し、10年債利回りは一時3%に迫った。 米債券市場は前日はクリスマスのため休場。この日は米国市場は再開されたものの欧 州市場が引き続き休場となっていることから、商いは薄かった。 終盤の取引で、指標10年債 は2/32安、利回りは前営業日終盤から 1ベーシスポイント(bp)上昇の2.992%となっている。ロイターのデータによる と、オーバーナイトの取引で一時3%を付け、9月6日に付けた取引時間中としての2年 ぶりの高水準に迫った。 30年債 は14/32安。利回りは3.921%と、前営業日終盤から 2.1bp上昇。約3カ月前につけた2年ぶり高水準まで7bp弱に迫った。 2年債 利回りは1bp上昇の0.415%。50日移動平均は超えたが、 9月につけた高水準の0.538%は下回っている。 米連邦準備理事会(FRB)は17─18日の連邦公開市場委員会(FOMC)で現 在月額850億ドルのペースで実施している債券買い入れの規模を来年1月から750億 ドルに縮小することを決めた。決定後、国債利回りは9月につけた高水準に再び接近して いる。 市場では、住宅ローン金利や投資リターンなどの基準として利用される10年債利回 りが3%を大きく超えて上昇すれば、株式などの高リスク資産の投資動向にマイナスの影 響が出る恐れがあるとの見方も出ている。 4キャスト(ニューヨーク)のシニア・テクニカル・アナリスト、ロブ・ズコウスキ 氏は、「(10年債利回りが)3%を上回る水準に定着した場合、他の市場にも影響が出 る」としている。 FRBが債券買い入れを一段と縮小させることができるほどこのところの景気回復は 持続可能なのかを確認するため、市場では雇用関連の経済指標に注目が集まっている。 朝方発表された12月21日までの週の新規失業保険申請件数は、季節調整済みで前 週比4万2000件減の33万8000件と、約1カ月ぶりの低水準となり、予想の34 万5000件も下回った。 11月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比20万3000人増と、予想の 18万人増を上回ると共に、失業率は7%と2008年11月以来5年ぶりの水準に低下 した。 ウィルミントン・ブロードマーケット債券ファンドの共同マネジャー、ウィルマー・ スティス氏は、12月の雇用統計が思わしくなかった場合、10年債利回りは2.75% 近辺に再び低下するとの見方を示した。 労働省は12月の雇用統計を1月10日に発表する。 Tボンド先物3月限 は6/32安の128―16/32。 Tノート先物3月限 は2/32安の122─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.25)