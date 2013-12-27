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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月３０日―１月１０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Monday, 30 December, 2013 1500 米：11月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.1 （前月比、％） 1.0 -0.6 Tuesday, 31 December, 2013 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：10月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） 0.8 0.9 （季調前前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） 13.0 12.8 1445 米：12月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 61.0 63.0 1500 米：12月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 76.0 70.4 Wednesday, 01 January, 2014 0100 中国：１２月ＰＭＩ（国家統計局） - Thursday, 02 January, 2014 0145 中国：12月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：12月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） 52.7 52.7 （速報値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／２８までの週、１０００件） N/A 338 1358 米：12月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 54.4 （速報値） 1500 米：11月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.6 0.8 1500 米：12月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 56.9 57.3 Friday, 03 January, 2014 ユーロ圏：11月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.5 1.4 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.9 0.9 （11月速報値） 米：12月自動車販売台数 Monday, 06 January, 2014 0145 中国：12月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：12月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.1 52.1 （速報値） 0858 ユーロ圏：12月サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 51.0 51.0 （速報値） 1358 米：12月サービス業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 56.0 （速報値） 1500 米：11月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.5 （速報値） 1500 米：11月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A -0.9 1500 米：12月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 54.5 53.9 （景気指数） N/A 64.6 Time Unknown 独：12月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.2 （前年比、％） 1.4 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.6 0.2 （前年比、％） 1.4 1.6 （改定値） Tuesday, 07 January, 2014 0030 豪：11月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A -0.529 0855 独：12月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） 0 10 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：11月貿易収支（商務省） （１０億ドル） N/A -40.6 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 08 January, 2014 0700 独：11月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 168 1100 独：11月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A -2.2 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1315 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） N/A 215 2000 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） N/A 18.2 Thursday, 09 January, 2014 0030 豪：11月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.5 0745 仏：11月貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.7 0930 英：11月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -9.73 1000 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.18 （景況感指数） N/A 98.5 1100 独：11月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A -1.2 1230 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 45.314 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （１／４までの週、１０００件） N/A N/A 中国：12月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Friday, 10 January, 2014 0745 仏：11月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.3 0930 英：11月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.2 0930 英：11月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.7 1330 米：12月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 197 203 （民間部門雇用者数増減、１０００人） N/A 196 （失業率、％） 7.0 7.0 1500 米：11月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 1.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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