30日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大納会 1900 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 27 December, 2013 イタリア：国債入札 - 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Monday, 30 December, 2013 イタリア：国債入札 - 中長期債 タイ：特別休日 - 休場 1500 米：１１月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -
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