訂正-米金融・債券市場＝10年債利回り3％上回る、約2年ぶり高水準

(訂正:1段落目の「約2年ぶりに3%を上回る」を「3%を上回り約2年ぶり高水準を つけた」に訂正します。これに伴い見出しも訂正します) [ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 96*24.00=3.9358% 前営業日終盤 96*30.00=3.9248% 10年債 米東部時間17時05分 97*27.50=3.0019% 前営業日終盤 97*29.50=2.9942% 5年債 米東部時間17時05分 98*27.50=1.7392% 前営業日終盤 98*26.75=1.7441% 2年債 米東部時間16時35分 99*23.00=0.3913% 前営業日終盤 99*21.75=0.4110% 27日の米金融・債券市場では、薄商いのなか国債利回りが上昇、10年債利回りは 3%を上回り約2年ぶり高水準をつけた(訂正)。 米連邦準備理事会(FRB)は前週、量的緩和(QE)縮小を決定したが、今後、F RBによる債券買い入れが一段と縮小すれば国債利回りはさらに上昇することが見込まれ 、投資家の間で債券の処分売りが相次いでいるという。 プルデンシャル・フィナンシャル(ニュージャージー州)の市場ストラテジスト、ク インシー・クロスビー氏は「指標内容が強まるにつれ、10年債利回りの正常化に拍車が 掛かっている」と述べた。 バークレーズの調べによると、今年の米国債相場は前日までに2.75%下落してお り、これは1973年以降、2008年(3.57%)、1994年(3.38%)に次 いで3番目に大きな下落率になる。 この日は主要な経済指標の発表はなく、FRBによる国債買い入れオペも行われなか った。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32安、利回りは3.007%。ロ イターのデータによると一時3.02%と、取引時間中としては2011年7月以来の高 水準となった。 2年債と10年債の利回り格差は2.61%と、前日の2.58%から拡大、201 1年7月以降で最大となった。 Tボンド先物3月限 は7/32安の128―09/32。 Tノート先物3月限 は変わらずの122─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (-0.75)