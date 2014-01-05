〔表〕きょうの投信設定（6日）＝6本

Investing |
［東京 ６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 ６日 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型） 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各３５００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：信金中央金庫 ６日 グローバル・ナビ＜愛称：世界の潮流＞ 新光投信 設定上限額：１億円 設定額：── 販売会社：大山日の丸証券 ６日 ダイワＪＰＸ日経４００ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券、東洋証券 、新潟証券、日の出証券、むさし証券、リテ ラ・クレア証券、池田泉州銀行、愛媛銀行 ６日 ダイワＪＰＸ日経４００ファンド（米ドル投資型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 東洋証券 、新潟証券 ６日 ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：── 販売会社： マネックス証券、楽天証券、立花証券、エース証券、ＳＢＩ証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文