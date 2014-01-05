6日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月６日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大発会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 30 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 All Day タイ：特別休日 - 休場 1500 米：１１月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 31 December, 2013 All Day 英：大晦日 - 半日取引 All Day 独仏：大晦日 - 半日取引 All Day ブラジル：大晦日 - 休場 All Day 韓国：大晦日 - 休場 All Day 香港：大晦日 - 半日取引 All Day タイ：大晦日 - 休場 All Day 米：大晦日 - 債券市場は半日取引 All Day 豪：大晦日 - 半日取引 All Day インドネシア - 休場 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：10月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 1445 米：１２月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1500 米：１２月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 01 January, 2014 All Day 米：新年 - 休場 All Day 香港：新年 - 休場 All Day 台湾：新年 - 休場 All Day 豪：新年 - 休場 All Day マレーシア：新年 - 休場 All Day 英：新年 - 休場 All Day 独仏：新年 - 休場 All Day インドネシア：新年 - 休場 All Day シンガポール：新年 - 休場 All Day タイ：新年 - 休場 All Day 中国：新年 - 休場 All Day ブラジル：新年 - 休場 All Day フィリピン：新年 - 休場 All Day 韓国：新年 - 休場 0100 中国：１２月ＰＭＩ（国家統計局） - Thursday, 02 January, 2014 0000 シンガポール：第4・四半期ＧＤＰ速報値 - 0145 中国：12月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：12月製造業ＰＭＩ改定値 - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1358 米：12月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1500 米：11月建設支出（商務省） - 1500 米：12月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1600 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 1600 米：財務省3・10・30年債入札条件 - Friday, 03 January, 2014 Time Unknown 米：12月自動車販売台数 - 0100 中国：１２月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0900 ユーロ圏：11月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1515 米：スタインＦＲＢ理事がシャドーバンキング討論会の司会（米ペンシルベニア州・フィ ラデルフィア） - 1515 米：フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が討論会に参加（米ペンシルベニア州・ フィラデルフィア） - "The Global Economy and Economic Institutions: Transitionin g From a Low Interest Rate Environment" 討論会 1830 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ボルティモア） - 1930 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - "The Ch anging Federal Reserve: Past, Present and Future" ：American Economic Associatio n主催のカンフェレンス Saturday, 04 January, 2014 1515 米：プロッサー総裁、コチャラコタ総裁、ダドリー総裁、ローゼングレン総裁が討論会に 参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - "Economics at the Federal Reserve Banks" 討論会 2200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（米ペンシルベニア州・フィラデ ルフィア） - Monday, 06 January, 2014 Time Unknown 独：12月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown 米：イエレン次期ＦＲＢ議長の承認採決 - 0145 中国：12月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：12月総合ＰＭＩ改定値 - 0858 ユーロ圏：12月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1358 米：12月サービス業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1500 米：11月耐久財受注改定値（商務省） - 1500 米：12月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1500 米：11月製造業新規受注（商務省） - 1600 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 -