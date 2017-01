米金融・債券市場＝利回り低下、年末のバランスシート調整で

[ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*10.00=3.9030% 前営業日終盤 96*24.00=3.9358% 10年債 米東部時間16時38分 98*03.50=2.9721% 前営業日終盤 97*27.50=3.0019% 5年債 米東部時間17時04分 99*00.50=1.7062% 前営業日終盤 98*27.50=1.7392% 2年債 米東部時間16時16分 99*23.50=0.3834% 前営業日終盤 99*23.00=0.3913% 30日の米金融・債券市場では利回りが低下。年末を控えたバランスシート調整に伴 う買いが入った。ただ、10年債利回りは2年ぶり高水準近辺にとどまった。元旦の祝日 を前に商いは薄かった。 指標10年債 価格は9/32高、利回りは2.974%。利回りは前週 末27日に3%を突破していた。 米経済が一定の勢いを取り戻す中、10年債利回りは昨年末以降、約125ベーシス ポイント(bp)上昇。リスク選好の高まりを受けて米株価は史上最高値を更新している 。 ただこの日は、年末を控えて銀行や他の投資家がバランスシート調整のため低リスク の国債に買いを入れた。 こうした年末に伴う米国債への需要はレポ市場でも見られ、ニューヨーク連銀が9月 以降試験的に実施しているリバースレポ(買戻し条件付き債券売却)ではこの日、102 5億7300万ドルを吸収した。 30年債 価格は18/32高。利回りは3.906%と、前営業日終盤 の3.945%から低下した。 米連邦準備理事会(FRB)は、依然として不透明な雇用情勢や低水準のインフレ率 を踏まえ、米短期金利は当分の間ゼロ近辺にとどまるとの見方を示しており、市場関係者 からは来年は物価動向が主な焦点になるとの指摘が聞かれた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「経済成長が来年 、予想通りに改善すれば、債券投資家にとってはインフレ動向が取引材料になる」と述べ た。 Tボンド先物3月限 は16/32高の128―25/32。 Tノート先物3月限 は07.50/32高の123─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (+0.25)