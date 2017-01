米金融・債券市場＝10年債利回り3％台、一時2年半ぶり高水準

[ニューヨーク 31日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間14時05分 96*08.50=3.9642% 前営業日終盤 97*10.00=3.9030% 10年債 米東部時間14時04分 97*21.00=3.0263% 前営業日終盤 98*03.50=2.9721% 5年債 米東部時間14時05分 98*26.25=1.7477% 前営業日終盤 99*00.50=1.7062% 2年債 米東部時間14時02分 99*23.50=0.3838% 前営業日終盤 99*23.50=0.3834% 31日の米金融・債券市場では指標10年債利回りが一時約2年半ぶりの高水準をつ け、3%を上回る水準で今年の取引を終えた。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの主任債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「 2013年の米国債市場はもっぱら米連邦準備理事会(FRB)に左右された」と述べた 。 10年債 利回りは5ベーシスポイント(bp)上昇の3.026%。終 盤には約2年半ぶり高水準となる3.036%をつける場面もあった。 この日は米東部時間午後2時(日本時間1月1日午前4時)までの短縮取引だった。 翌1日は元日のため休場となる。 ロイターのデータによると、10年債利回りは年間で1.27%ポイント上昇。20 13年は中長期債利回りが少なくとも1ポイント上昇する一方、FRBが長期にわたり低 金利を維持する方針を示すなか、2年債 利回りの上昇は13bpにとどまった 。 米国債は今後も数カ月にわたり不安定な状況が続き、利回りは引き続き上昇するとみ られている。ただ、バーナンキFRB議長が年内の緩和縮小に言及した5月と比べると、 ペースは緩やかになる見通しだ。 FRBは今月、資産買い入れの規模を1月から月額100ドル減らし750億ドルに することを決めた。今後の縮小ペースは労働市場の回復ぶりやインフレの加速具合に左右 される。 ジャニー・モンゴメリー・スコットのレバス氏は「2014年は10年債や一段と長 期の国債利回りにとってインフレや経済成長がより重要な意味を持つ見込みで、これらの 国債利回りは小幅上昇するだろう」と述べた。 バークレイズの米国債指数 は30日時点で年初来2.63%低下してお り、年間の下げとしては過去40年で3番目の大きさとなる見込みだ。 Tボンド先物3月限 は15/32安の128―10/32。 Tノート先物3月限 は05.50/32安の123─01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.75)