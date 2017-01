米金融・債券市場＝国債価格上昇、指標利回りは今年3.5％に到達との見方

[ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*00.00=3.9212% 前営業日終盤 96*08.50=3.9642% 10年債 米東部時間17時05分 97*30.50=2.9909% 前営業日終盤 97*21.00=3.0263% 5年債 米東部時間17時05分 98*30.00=1.7230% 前営業日終盤 98*26.25=1.7477% 2年債 米東部時間11時55分 99*23.50=0.3840% 前営業日終盤 99*23.50=0.3838% 2014年最初の取引となった2日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇、10 年債利回りは再び3%を下回った。 バークレーズの調べによると、国債相場は昨年、過去40年間で3番目に大幅な落ち 込みを記録したが、この日は比較的落ち着いた動きに終始した。 ニューエッジUSA(ニューヨーク)の市場戦略部ディレクター、ロバート・バン・ バテンバーグ氏は「債券相場の地合いは足元かなり弱いものの、向こう数日間については 底堅く推移する可能性がある」と述べた。 今年の10年国債利回りの見通しについては、3.5%に達するとの見方が一般的と なっている。 バークレイズ総合債券指数は昨年2.02%低下、1976年以降で2番目の大幅な 落ち込みとなった。またモーニングスターの暫定データよると、債券ファンド、米パシフ ィック・ インベストメント・マネジメント(PIMCO)の旗艦ファンド、トータル・ リターン・ファンドは、昨年全体の運用成績が約2%落ち込み、年間では1999年以降 、過去14年間で初めてマイナスとなった。 10年債 は5/32高、利回りは2.985%と31日の水準から2ベ ーシスポイント(bp)低下した。1年前は1.835%だった。 30年債 は11/32高、利回りは3.921%と31日の水準から2 bp低下した。1年前は3.040%だった。 Tボンド先物3月限 は10/32高の128―20/32。 Tノート先物3月限 は5.50/32高の123─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.50)