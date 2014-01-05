〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ６日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月６日―１０日の海外経済指標】 予想 前回 ６日（月） 0145 中国：12月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：12月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.1 52.1 （速報値） 0858 ユーロ圏：12月サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 51.0 51.0 （速報値） 1358 米：12月サービス業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 56.0 （速報値） 1500 米：11月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.5 （速報値） 1500 米：11月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.8 -0.9 1500 米：12月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 54.5 53.9 （景気指数） N/A 55.5 Time Unknown 独：12月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 0.2 （前年比、％） 1.4 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.7 0.2 （前年比、％） 1.4 1.6 （改定値） ７日（火） 0030 豪：11月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -0.3 -0.529 0855 独：12月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） 0 10 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.9 0.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：11月貿易収支（商務省） （１０億ドル） -40.0 -40.6 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ８日（水） 0700 独：11月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 168 1000 ユーロ圏：11月失業率（統計局） （％） 12.1 12.1 1000 ユーロ圏：11月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.1 1100 独：11月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.5 -2.2 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1315 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 200 215 2000 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 15.0 18.2 ９日（木） 0030 豪：11月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.3 0.5 0745 仏：11月貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.7 0930 英：11月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -9.45 -9.73 1000 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.18 （景況感指数） 99.1 98.5 1100 独：11月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 1.5 -1.2 1230 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 45.314 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （１／４までの週、１０００件） 335 339 中国：12月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０日（金） 0745 仏：11月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.3 0930 英：11月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.1 3.2 0930 英：11月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.3 2.7 1330 米：12月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 197 203 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 197 196 （失業率、％） 7.0 7.0 1500 米：11月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 1.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月６日―１０日の海外行事予定】 ６日（月） 1600 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 - 米：イエレン次期ＦＲＢ議長の承認採決（日本時間７日朝の予定） 米：ルー財務長官が仏・独・ポルトガル歴訪（８日まで） - 経済について協議 ７日（火） 1330 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（コネティカット州ハートフォード） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省３年債入札 - 1910 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁、経済と金融政策について講演（アリ ゾナ州フェニックス） - 米：国際家電見本市コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）（１０日まで 、ラスベガス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Micron Technology, Inc ８日（水） 1800 米：財務省１０年債入札 - 1900 米：12月17-18日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 2000 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 英：中銀金融政策委員会（９日まで） - ９日（木） 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 米：財務省３０年債入札 - 1830 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ウィスコンシン州マディソン） - 「銀行業と米経済」 スペイン：国債入札 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 Alcoa Inc. １０日（金） 0100 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がフォーラムに参加（ミネアポリス） - 1805 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（インディア ナ州インディアナポリス） - イタリア：国債入札 - 短期債