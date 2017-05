再送-米金融・債券市場＝国債価格が小幅安、ＦＲＢ議長の経済めぐる発言などで

(3段落目の語句を修正して再送しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 96*26.50=3.9312% 前営業日終盤 97*00.00=3.9212% 10年債 米東部時間17時05分 97*28.00=3.0004% 前営業日終盤 97*30.50=2.9909% 5年債 米東部時間17時04分 98*28.00=1.7366% 前営業日終盤 98*30.00=1.7230% 2年債 米東部時間17時00分 99*22.25=0.4044% 前営業日終盤 99*23.50=0.3840% 3日の米金融・債券市場では、薄商いのなか国債価格が小幅安。10年債利回りは再 び3%をつけた。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長がこの日、米経済について 慎重ながらも楽観的な見方を示したことなどが材料になった。 バーナンキ議長は、今後数四半期の経済見通しについて前向きな見方を示す一方、経 済全般の回復は「依然として明らかに不十分」との考えをあらためて表明した。また量的 緩和(QE)の規模を縮小しても、FRBとして依然、かなりの金融緩和にコミットして いるとの見解を示した。 また、ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁は、経済が今年、予想以上に力強さを増 した場合、FRBは2015年初頭もしくはもっと早期にフェデラルファンド(FF)金 利を引き上げる可能性があると発言した。この発言を受け国債相場は値を消す動きとなっ た。 来週は、相場の手掛かりとして、8日に発表される12月17─18日の米連邦公開 市場委員会(FOMC)議事録や、10日に発表される12月の雇用統計に注目が集まっ ている。 入札関連では来週7日に300億ドルの3年債、8日に210億ドルの10年債(リ オープン=銘柄統合)、9日に130億ドルの30年債(リオープン)の入札が実施され る。 10年債 は4/32安、利回りは3.000%と前日から1.5ベーシ スポイント(bp)上昇した。 30年債 は4/32安、利回りは3.928%と前日から1.2bp上 昇した。 Tボンド先物3月限 は3/32安の128―17/32。 Tノート先物3月限 は1.50/32安の123─05.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.25)