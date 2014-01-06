UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（6日）＝6本、5億9100万円

(設定額を追加しました) ［東京 ６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型） 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各３５００万円（自己設定） 設定額：各３５００万円 販売会社：信金中央金庫 グローバル・ナビ＜愛称：世界の潮流＞ 新光投信 設定上限額：１億円 設定額：１０００万円 販売会社：大山日の丸証券 ダイワＪＰＸ日経４００ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券、東洋証券 、新潟証券、日の出証券、むさし証券、リテ ラ・クレア証券、池田泉州銀行、愛媛銀行 ダイワＪＰＸ日経４００ファンド（米ドル投資型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社： 東洋証券 、新潟証券 ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：５億円 販売会社： マネックス証券、楽天証券、立花証券、エース証券、ＳＢＩ証券