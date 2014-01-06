再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(1月6日現在)
表示は全て日本時間です。
欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。
米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。
指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。
Monday, 06 January, 2014 Time Unknown 独：12月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown 米：イエレン次期ＦＲＢ議長の承認採決 - 1045 中国：12月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：12月総合ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：12月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 2258 米：12月サービス業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Tuesday, 07 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：11月耐久財受注改定値（商務省） - 0000 米：12月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：11月製造業新規受注（商務省） - 0100 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：12月マネタリーベース（日銀） - 0930 豪：11月貿易収支（連邦統計局） - 1400 日本：経済３団体新年祝賀パーティー - 1510 日本：経済３団体長の記者会見 - 1755 独：12月独雇用統計（連邦雇用庁） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：11月貿易収支（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 08 January, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（９日まで） - Time Unknown 中国：１２月貿易統計 - ８日から１０日の間に発表予定 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0410 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁、経済と金融政策について講演（アリゾナ州フェニックス） - 1600 独：11月貿易収支（連邦統計庁） - 2000 独：11月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） - Thursday, 09 January, 2014 Time Unknown 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 中国：１２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Time Unknown 中国：１２月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 - ９日から１４日の間に発表予定 Time Unknown スペイン：国債入札 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0500 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0930 豪：11月小売売上高（連邦統計局） - 1100 日本 日銀：生活意識に関するアンケート - 1500 日本：ファーストリテイリング ９―１１月期決算 - 1645 仏：11月貿易収支（税関） - 1830 英：11月貿易収支（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 独：11月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 10 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：第４・四半期外貨準備 （中国人民銀行） - １０日から１５日の間に発表予定 Time Unknown イタリア：国債入札 - 短期債 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0330 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ウィスコンシン州マディソン） - 「銀行業と米経済」 1000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がフォーラムに参加（ミネアポリス） - 1645 仏：11月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1830 英：11月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：11月製造業生産（国立統計局） - 2230 米：12月雇用統計（労働省） - Saturday, 11 January, 2014 0000 米：11月卸売在庫（商務省） - 0305 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（インディアナ州インディアナポリス） - Monday, 13 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Tuesday, 14 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：12月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Time Unknown 中国：１２月海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予定 All Day マレーシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 All Day インドネシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0240 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） - 0400 米：１２月財政収支（財務省） - 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） -
0850 日本：11月経常収支（財務省） - 1530 仏：１２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：１１月小売売上高（連邦統計庁） - １４日から１７日の間に発表 1600 独：１２月独卸売物価指数（連邦統計庁） - １４日から１７日の間に発表予定 1700 独：２０１３年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 1830 英：１２月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１２月生産者物価指数（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１２月輸出入物価（労働省） - 2230 米：１２月小売売上高（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 15 January, 2014 0000 米：１１月企業在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0245 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0850 日本：１２月マネーストック（日銀） - 1500 日本：１２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：１２月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 16 January, 2014 Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間１５日 0720 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アトランタ） - 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：11月機械受注（内閣府） - 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） - 0900 日本 日銀支店長会議
0930 豪：１２月雇用統計（連邦統計局） - 1600 独：１２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１２月消費者物価指数（労働省） - 2300 米：１１月対米証券投資（財務省） - Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：タイプーサム - 休場 0000 米：１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0000 米：１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1400 日本：12月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：12月投信概況 - 1830 英：１２月小売売上高（国立統計局） - 2230 米：１２月住宅着工件数（商務省） - 2315 米：１２月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2315 米：１２月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2355 米：１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 -
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文