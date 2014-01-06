米金融・債券市場＝上昇、予想下回るＩＳＭ非製造業統計で

［ニューヨーク ６日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ３０年債 米東部時間16時02分 97*11.00=3.9012% 前営業日終盤 96*26.50=3.9312% １０年債 米東部時間16時01分 98*06.50=2.9613% 前営業日終盤 97*28.00=3.0004% ５年債 米東部時間16時01分 99*02.50=1.6938% 前営業日終盤 98*28.00=1.7366% ２年債 米東部時間14時18分 99*22.75=0.3967% 前営業日終盤 99*22.25=0.4044% ６日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した １２月の非製造業部門総合指数（ＮＭＩ）が予想を下回ったことを受け、米連邦準備理事 会（ＦＲＢ）が債券買い入れ縮小のペースを鈍化させるとの見方が広がった。 指標１０年債 は８／３２高、利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ）低下 の２．９６３％。 ３０年債 は１９／３２高、利回りは３．５ｂｐ低下の３．８９４％。価 格は約１ポイント上昇する場面もあった Ｔボンド先物３月限 は１６／３２高の１２９―０１／３２。 Ｔノート先物３月限 は９．５０／３２高の１２３─１５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)