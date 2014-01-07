8日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1100 電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ） 新年賀詞交換会 1200 情報通信ネットワーク産業協会（ＣＩＡＪ） 新年賀詞交歓会 1400 日本：アサヒビール １４年事業方針説明会 ●海外指標など （時間はＧＭＴ） ７日（火） 0855 独：12月独雇用統計（連邦雇用庁） - 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数速報値（統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：11月貿易収支（商務省） - 1330 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（コネティカット州ハートフォード） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省３年債入札 - 1910 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁、経済と金融政策について講演（アリ ゾナ州フェニックス） - 米：国際家電見本市コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）（１０日まで 、ラスベガス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Micron Technology, Inc ８日（水） 0700 独：11月貿易収支（連邦統計庁） - 1000 ユーロ圏：11月失業率（統計局） - 1000 ユーロ圏：11月小売売上高（統計局） - 1100 独：11月鉱工業受注（経済技術省） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 1800 米：財務省１０年債入札 - 1900 米：12月17-18日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 2000 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 英：中銀金融政策委員会（９日まで）