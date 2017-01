UPDATE 1-米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ当局者発言で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*20.50=3.8840% 前営業日終盤 97*11.00=3.9012% 10年債 米東部時間16時58分 98*12.00=2.9410% 前営業日終盤 98*06.50=2.9613% 5年債 米東部時間17時01分 99*04.50=1.6807% 前営業日終盤 99*02.50=1.6938% 2年債 米東部時間17時05分 99*22.75=0.3969% 前営業日終盤 99*22.75=0.3967% 7日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは2週間ぶりの低水準近辺で推 移した。この日行われた3年債入札はさえなかったものの、米連邦準備理事会(FRB) 当局者らの発言が相場の下支えとなった。 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁は、経済の改善が依然ぜい弱で、物価の伸び も過度に低い状態が続くなか、FRBが行う量的緩和(QE)縮小の過程は「段階的にと どまる」との見方を示した。 ただ、この日発表された昨年11月の貿易収支は、赤字額が2009年10月以来約 4年ぶりの水準に縮小するなど、経済には底堅さも見受けられる。 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁は、「予見し得る将来において」FR Bは政策金利をゼロ近辺に据え置く公算が大きいとの考えを述べた。同総裁は今年の米連 邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持っていない。 指標10年債 は6/32高、利回りは2.939%と前日から2ベーシ スポイント(bp)低下。一時2.937%と2週間ぶりの低水準となった。 週末に発表される昨年12月の雇用統計が注目されるなか、非農業部門の雇用者数は 今回19万6000人の増加が予想されている。前月は20万3000人の伸びだった。 SEIインベストメンツ(ペンシルベニア州)の債券運用部長、ショーン・シムコ氏 は「雇用者数の伸びが25万人近くにならないかぎり、10年債利回りが3%を大きく超 えることにはならないのではないか」と話している。同利回りは前週2日に3.041% をつけている。 3年債入札(300億ドル)は、応札倍率が3.25倍と、過去3カ月間で最低とな った。今週は翌8日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、9日に130 億ドルの30年債(リオープン)の入札が行われる。 IFRによると、1月は900億─1000億ドル規模の高格付け社債の発行が予定 されている。 Tボンド先物3月限 は9/32高の129―10/32。 Tノート先物3月限 は7/32高の123─22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (unch)